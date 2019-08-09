Госпродпотребслужба временно закрыла сеть пиццерий Il Molino в Киеве

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обнаружила нарушения в сети пиццерий компании "Терасса" (сеть Il Molino) в Киеве, в связи с чем приняла решение о временой приостановке деятельности сети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе плановой проверки сети заведений были выявлены многочисленные нарушения санитарных и гигиенических норм. В частности, рабочие мощности не поддерживается в чистоте и в рабочем состоянии, пищевые продукты не защищены от любого загрязнения на всех стадиях производства, переработки и/или оборота, нарушаются температурные режимы во время размораживания пищевых продуктов", - сказано в сообщении.

Лабораторные исследования отобранных образцов пищевых продуктов показали несоответствие готовых пищевых продуктов по микробиологическим показателям.

Главный инспектор Госпродпотребслужбы в Киеве принял решение о временном прекращении деятельности сети. О нарушениях составлены админпротоколы, а владелец сети будет оштрафован.

Напомним, ранее на этой неделе в Житомирской области 12 человек отравились после посещения поминального обеда.