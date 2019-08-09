В Краматорске задержали боевика "ЛДНР", который приехал делать загранпаспорт

Его задержали правоохранители и арестовали на 60 суток.

В Краматорске правоохранители арестовали боевика террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", который приехал на подконтрольную Украине территорию, чтбы получить загранпаспорт.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области в Фейсбуке.

"В ходе досудебного расследования установлено, что с июня 2015 по ноябрь 2016 житель Краматорска воевал против Вооруженных сил Украины в составе 5-й отдельной мотострелковой бригады "Оплот", интернациональной бригады «Пятнашка» 1-го армейского корпуса «ДНР» и в 11-м гвардейском казачьем батальоне так называемого «Министерства обороны ЛНР». В частности, террорист участвовал в боевых действиях против сил АТО в районе н.п. Ясное Докучаевского района, вблизи г. Дебальцево Донецкой области и пгт. Станица Луганская Луганской области", - говорится в сообщении.

5 августа боевика обнаружили в Краматорске, по месту проживания его родственников. Как выяснилось, мужчина приехал на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области для получения внутреннего и заграничного паспортов.

Ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и постановлением следственного судьи к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, в июне на КПВВ "Каланчак" задержали боевика "Самообороны Крыма", который хотел восстановить украинский паспорт, чтобы выехать за границу.