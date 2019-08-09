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В ресторане на Печерске иностранец ранил двух киевлян кухонным ножом

Пострадавшие госпитализированы с резаными ранами головы и ноги.

В Печерском районе Киева на бульваре Леси Украинки между двумя компаниями в ресторане произошел конфликт. В результате случившегося двое мужчин получили резаные раны, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что в ресторане возникла ссора между жителями Киева и иностранцами. Конфликт перерос в драку, в ходе которой 30-летний мужчина получил рану головы, а 27-летний - рану ноги. Обоих госпитализировали.

Полиция изъяла на месте происшествия два кухонных ножа и две вилки.

Троих иностранцев, причастных к драке, задержали в порядке статьи 208 УПК, ранее у них не было проблем с законом. Иностранцам 1992 и 1997 годов рождения объявили о подозрении в хулиганстве, один из них - наносивший удары - отправлен под домашний арест, двоих других отпутили под личное обязательство.

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