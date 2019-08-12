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​В Киеве мужчина ранил ножом арендатора квартиры и сдался полиции

Перед конфликтом мужчины распивали спиртные напитки.

​В Киеве мужчина ранил ножом арендатора квартиры и сдался полиции
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали мужчину, который ножом ранил арендатора квартиры.

Об этом сообщается на сайте полиции.

В Днепровское управление обратился 56-летний местный житель, который сообщил, что ножом ранил своего товарища в квартире на улице Алма-Атинской. Перед этим мужчины распивали спиртное, и между ними возник конфликт, переросший в драку.

"Как мы выяснили, сначала во время драки арендатор порезал владельцу квартиры руку, в ответ потерпевший выхватил нож из рук нападавшего и ударил его в живот. Поняв, что натворил, мужчина сам позвонил в полицию", - рассказал врио начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.

56-летнего киевлянина, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за мелкое хулиганство задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением живота.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, ранее в ресторане на Печерске иностранец ранил двух киевлян кухонным ножом.

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