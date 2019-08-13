В Запорожье изготовили двигатели для турецких беспилотников Baykar
В Запорожье изготовили двигатели для турецких беспилотников Baykar
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
Зеленский внес изменения в свой указ об увольнении Цигикала
Зеленский внес изменения в свой указ об увольнении Цигикала
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Мир меняется, оставаясь прежним
Мир меняется, оставаясь прежним
ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В Ровенской области трое подростков получили ожоги из-за брошенной в канализационный люк петарды

Детей госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

​В Ровенской области трое подростков получили ожоги из-за брошенной в канализационный люк петарды

В Радивилове Ровенской области трое подростков госпитализированы с ожогами из-за брошенной в канализационный люк петарды.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Происшествие произошло днем 12 августа. Как выяснилось, 15-летний парень, ученик местной школы, бросил петарду через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, который закрывал подземные газовые коммуникации. В результате взрыва трое участников события (14, 15 и 9 лет) получили термические ожоги тела.

Всех детей госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

На место происшествия выезжали работники местного газового участка, утечек газа обнаружено не было.

Фото: Пресс-служба полиции

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе - происхождение пиротехнического изделия.

"Согласно ч.2 ст.22 УК, лица, совершившие преступления в возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответственности за указанный вид преступления, который относится к категории тяжких", - подчеркнули в полиции. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Отмечается, что все дети из благополучных семей и ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

Напомним, в июле при взрыве в частном доме в Ровенской области погибли двое детей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также