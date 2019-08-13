В Радивилове Ровенской области трое подростков госпитализированы с ожогами из-за брошенной в канализационный люк петарды.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Происшествие произошло днем 12 августа. Как выяснилось, 15-летний парень, ученик местной школы, бросил петарду через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, который закрывал подземные газовые коммуникации. В результате взрыва трое участников события (14, 15 и 9 лет) получили термические ожоги тела.
Всех детей госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.
На место происшествия выезжали работники местного газового участка, утечек газа обнаружено не было.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе - происхождение пиротехнического изделия.
"Согласно ч.2 ст.22 УК, лица, совершившие преступления в возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответственности за указанный вид преступления, который относится к категории тяжких", - подчеркнули в полиции. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.
Отмечается, что все дети из благополучных семей и ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.
Напомним, в июле при взрыве в частном доме в Ровенской области погибли двое детей.