Детей госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

В Радивилове Ровенской области трое подростков госпитализированы с ожогами из-за брошенной в канализационный люк петарды.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Происшествие произошло днем 12 августа. Как выяснилось, 15-летний парень, ученик местной школы, бросил петарду через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, который закрывал подземные газовые коммуникации. В результате взрыва трое участников события (14, 15 и 9 лет) получили термические ожоги тела.

Всех детей госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

На место происшествия выезжали работники местного газового участка, утечек газа обнаружено не было.

Фото: Пресс-служба полиции

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе - происхождение пиротехнического изделия.

"Согласно ч.2 ст.22 УК, лица, совершившие преступления в возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответственности за указанный вид преступления, который относится к категории тяжких", - подчеркнули в полиции. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Отмечается, что все дети из благополучных семей и ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

Напомним, в июле при взрыве в частном доме в Ровенской области погибли двое детей.