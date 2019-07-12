«Новый Кеннеди из Германии». Или кто заменит Ангелу Меркель на посту канцлера

Фото: EPA/UPG Сопредседатель «Зеленых» Роберт Хабек ( в центре) на пресс-конференции после дня выборов в европарламент, Берлин, 27 мая 2019.

Если сохранятся нынешние тенденции в опросах общественного мнения, тогда следующим канцлером Германии вполне может стать Роберт Хабек, один из лидеров «Зеленых». По данным последних опросов, его партия превратилась в крупнейшую политическую силу в стране, а рейтинги самого Хабека в последние недели свидетельствуют о том, что это один из самых популярных политиков Германии.

Таким сейсмическим сдвигом в свою пользу «Зеленые» обязаны нескольким факторам. Главный среди них – нарастающее разочарование немцев в правящей «большой коалиции», сформированной Христианско-демократическим союзом (ХДС), его братской партией в Баварии – Христианско-социальным союзом (ХСС), а также социал-демократами (СДПГ).

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая в декабре канцлера Германии Ангелу Меркель на посту лидера ХДС, пытается восстановить популярность этой партии, делая акцент на собственной консервативной репутации. Но закат звезды ХДС продолжается, и, по данным последних опросов, лишь 13% избирателей считают Крамп-Карренбауэр подходящим кандидатом на должность канцлера.

У СДПГ дела еще хуже. После катастрофических результатов, показанных на прошедших в мае выборах в Европарламент, эту партию возглавило трио временных лидеров. Неудивительно, что лишь меньшинство немцев верят в то, что большая коалиция сумеет выжить в ближайшие месяцы.

Фото: EPA/UPG Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр после пресс-конференции в Берлине, 27 мая 2019.

Развал этой коалиции может оказаться выгоден двум партиям – «Зеленым» и крайне правой, популистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Партия Зеленых, основанная в 1980 году как пацифистское, экологическое движение, со временем изменилась, превратившись в естественный политический дом для городских избирателей из среднего класса – либеральных в социокультурных вопросах и прагматичных в вопросах экономики.

Воплощением новой роли этой партии стали два ее лидера – Роберт Хабек и Анналена Бэрбок. Оба принадлежат к крылу «реалистов» (Realos) в этом движении – в противоположность фракции «фундаменталистов» (Fundis), выступающих за жесткую экологическую политику. Установив совместный контроль над Зелеными в начале 2018 года, Хабек и Бэрбок потихоньку занялись перестройкой традиционного имиджа этой организации – «партия запретов». Знаковые предложения «Зеленых» (например, обязательные вегетарианские блюда во всех столовых на рабочих местах, повышение втрое цен на топливо и так далее) по большей части испарились.

Между тем, пока «Зеленые» смещались к центру, центр начал смещаться к «Зеленым». Требования «Зеленых», которые когда-то выглядели радикальными, например, постепенный отказ от ядерной энергетики и легализация однополых браков, сейчас стали официальной государственной политикой и вполне соответствуют общепринятым взглядам.

Фото: EPA/UPG Сопредседатели немецкой партии Зеленых Анналена Бербок и Роберт Хабек во время избирательной кампании в Берлине, 24 мая 2019.

Кроме того, после сильных периодов жары, а также глобальных протестов, призванных подчеркнуть угрозу изменения климата, большинство немецких избирателей стали считать, что эта проблема должно быть приоритетной в политической повестке. А «Зеленые», естественно, говорят об этом уже много лет, и именно поэтому они с большим отрывом выигрывают у остальных, когда респондентов спрашивают: «У какой из партий самые лучшие ответы на вопросы будущего?».

Ну и, наконец, сам Хабек. Хотя он участвует в политической жизни уже более десяти лет, его широко воспринимают как антиполитика, в котором подлинность и прямота речи сочетается с личной харизмой. У него есть докторская степень по философии, он публикует романы и детские книжки и переводит целые тома поэзии (многие из них в соавторстве с женой). Кроме того, он бросает вызов ортодоксии левых, защищая прогрессивную форму патриотизма (а это деликатная тема в Германии), что может привлечь к нему новых избирателей центристских взглядов.

Из-за внезапного роста популярности Хабека некоторые ведущие медиафигуры уже окрестили его «новым Кеннеди из Германии». Впрочем, ему больше подходит сравнение с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как и Макрон, Хабек захватил воображение избирателей, которые полны энтузиазма, и заполнил идеологический вакуум, созданный политическим истеблишментом. И хотя у них есть стилевые и содержательные отличия, оба придерживаются схожих взглядов в вопросах европейской интеграции, мультилатерализма, миграции и изменения климата.

Кроме того, они оба – каждый по-своему – являются поляризующими фигурами. Спустя два года после победы на президентских выборах во Франции поддержка Макрона резко снизилась. И дело не только в протестах «желтых жилетов» (gilets jaunes), взбудораживших Париж и другие города; две трети французских избирателей заявляют сейчас, что они разочарованы результатами Макрона.

Фото: EPA/UPG Роберт Хабек

Макрон получил суровый урок: победа на выборах – это не то же самое, что победа в политических дебатах. Немецкие «Зеленые» должны обратить на этот факт, особенно учитывая, что некоторые из их политических амбиций остаются смутными. Этой партии еще предстоит представить сколь-нибудь убедительную позицию по широкому спектру внешнеполитических и внутренних проблем, которые придется решать будущим правительствам Германии. Оказавшись у власти, «Зеленые» столкнутся с макроновской дилеммой: умерить свою программу, рискуя отчуждением избирательной базы, или же добиваться проведения серьезных реформ, рискуя вызвать народное недовольство.

Да, конечно, Германия не в той же лодке, что и Франция. Уровень безработицы остается низким; большинство немцев довольны своим экономическим положением. Тем не менее, поляризация между имущими и неимущими растет, а высокие социальные издержки экологических и энергетических предложений «Зеленых» могут привести к появлению сильного сопротивления. А поскольку AfD ждет в сторонке, стараясь воспользоваться народным недовольством, благоприятное положение «Зеленых» в текущих опросах общественного мнения не следует воспринимать как некую гарантию успеха.

Так или иначе, правительство «Зеленых» столкнется с оппозицией либо со стороны своих собственных сторонников, либо со стороны более широкого общества – в зависимости от того, какой курс оно выберет. Во многом его успех будет зависеть от партнеров по коалиции. Если «Зеленые» сумеют сохранить нынешний уровень поддержки, этой партии придется выбирать между альянсом, который будет склоняться влево, и партнерством с правоцентристами из ХДС/ХСС.

Такой выбор (предположим, что он будет необходим) должны будут делать не только сами «Зеленые», но также и их избиратели, и остальные партии. Хабек вполне может стать канцлером, но невозможно предсказать, с какой коалицией ему придется работать, или каким окажется настроение в стране, которой он будет управлять.