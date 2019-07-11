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Крупнейший британский авианосец вернулся в порт из-за обнаруженной течи

Корабль только начала 5-недельное задание в открытом море.

Крупнейший авианосец Королевского ВМФ Великобритании HMS Queen Elizabeth, который ввели в эксплуатацию лишь в декабре 2017 года, вынужден был спешно идти обратно в порт для устранения течи. Об этом пишет Би-би-си.

Воду во внутреннем отсеке корабля обнаружили 9 июля, и уже на следующий день корабль вернулся в Портсмут.

Воду откачали, причины аварии выясняются.

Минобороны Великобританииутверждает, что причной течи стала "небольшая проблема внутренней системы".

В конце 2017-го, через несколько дней после начала первых морских испытаний, на "Куин Элизабет" также нашли течь - около 200 л в час. Тогда проблемным оказался сальник вала.

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