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Вице-премьер Италии отрицает получение денег из России

"Никогда не брал ни одного рубля, евро, доллара или литра водки у России".

Вице-премьер Италии отрицает получение денег из России
Вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттэо Сальвини
Фото: EPA/UPG

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини отрицает получение денег от российских инвесторов после того, как издание Buzzfeed сообщило, что политики ультраправой партии Сальвини "Лига Севера" вели переговоры о финансировании с представителями Кремля.

"Я судился в прошлом и сделаю это снова сегодня, завтра и послезавтра", – заявил Сальвини 10 июля, сообщает Радіо Свобода.

Он утверждает, что "никогда не брал ни одного рубля, евро, доллара или литра водки у России".

Ранее Buzzfeed, ссылаясь на аудиозапись встречи итальянцев с россиянами в Москве в октябре, за полгода до выборов в Европарламент, сообщало, что переговоры касались оформления поставок нефти таким образом, чтобы партия "Лига Севера" получила около 65 миллионов долларов.

Партия "Лига Севера" поддерживает в Италии пророссийские взгляды, а сам Сальвини ранее заявлял, что санкции Евросоюза против России "бессмысленны по экономическим, социальным и культурным причинам".

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