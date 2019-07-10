В Италии в коммуне Пескара, в регионе Абруццо в районе побережья Адриатического моря выпал град размером с апельсин.
Mezz'ora fa..a #Pescara è scesa #grandine di queste dimensioni..Da paura..Impressionante..#maltempo pic.twitter.com/ocGBzSzuth— Stealth (@Stealth772) 10 июля 2019 г.
Как сообщает ANSA, из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больнице, в том числе беременная женщина с ранениями лица и головы.
WOW!!! BRUTAL #hailstorm with huge hail in Pescara, #Italy this afternoon 10th July! Video via Cottage_viaggi IG #SevereThunderstormWarning #extremeweather pic.twitter.com/jNzPRlPM0h— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 10 июля 2019 г.
Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.
В одной из больниц Пескары при этом из-за непогоды сложилась критическая ситуация, поскольку водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу.
Также затопило парковочную площадку с двумя десятками автомобилей сотрудников больницы. Уровень воды на парковке составляет 2 метра.
Flash flooding accompanied the extreme hailstorm this afternoon 10th July in #Pescara, Italy! Video via @3BMeteo #SevereThunderstormWarning #extremeweather #Flood pic.twitter.com/JW7ep4Qp6M— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 10 июля 2019 г.
Град нанес серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.
Grandine a #PESCARA pic.twitter.com/BgDR5XmNRE— Chachi. (@EjeeCachete) 10 июля 2019 г.
От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.