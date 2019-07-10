18 человек оказались в больнице с ушибами головы и ранами.

В Италии в коммуне Пескара, в регионе Абруццо в районе побережья Адриатического моря выпал град размером с апельсин.

Фото: twitter.com

Как сообщает ANSA, из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больнице, в том числе беременная женщина с ранениями лица и головы.

Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.

В одной из больниц Пескары при этом из-за непогоды сложилась критическая ситуация, поскольку водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу.

Также затопило парковочную площадку с двумя десятками автомобилей сотрудников больницы. Уровень воды на парковке составляет 2 метра.

Град нанес серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.

От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.