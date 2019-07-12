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Украинцы не пострадали в результате урагана в Греции, - консульство

Непогода унесла жизни 7 человек.

Украинцы не пострадали в результате урагана в Греции, - консульство
Фото: EPA/UPG

Вследствие непогоды на севере Греции, которая унесла жизни семи человек, украинцы не пострадали. Об этом сообщает консульство Украины в Салониках.

"По информации Консульства от компетентных органов Греции и местных медицинских учреждений, не зафиксировано граждан Украины среди жертв или пострадавших в результате этой стихии", - сказано в сообщении.

После сокрушительного урагана в Греции, который пронесся в районе Халкидики вечером 10 июля и унес жизни 7 человек, введено чрезвычайное положение. Больше всего пострадали районы городов Неа Муданья, Неа Потидея, Кассандрия и деревень Созополи, Неа Плагиа и Неа Флогита.

Сейчас идут активные работы по восстановлению инфраструктуры региона и очистки мест от поваленных деревьев и уничтоженного имущества.

Напомним, в июне в Турции в результате сильных ливней произошло наводнение, погибли три человека.

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