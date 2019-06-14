Зеленский предложил трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА

Президент Владимир Зеленский предложил три кандидатуры на должность главы Львовской обалстной госадминистрации.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"День добрый, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение о этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?", - написал президент.

Первый кандидат - Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго".

Второй - Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".

Третий - Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Напомним, после победы Зеленского на президентских выборах главы ОГА начали подавать в отставку. Первым подал отставку львовский губернатор Олег Синютка.