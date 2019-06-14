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Меркель встретит Зеленского с почестями

Будет ли подниматься тема "Северного Потока 2" – не известно.

Меркель встретит Зеленского с почестями
Фото: EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель встретит украинского президента Владимира Зеленского с воинскими почестями, после чего политики проведут переговоры за рабочим обедом. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает "Укринформ".

Это будет первая встреча лидеров государств вживую.

"Во вторник, 18 июня, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в 12.30 (по Берлинскому времени) Встретит нового Президента Украины Владимира Зеленского с воинскими почестями", - сказала Деммер.

Во время рабочего обеда стороны обсудят двусторонние отношения, состояние выполнения Минских договоренностей, реформы в Украине и т.д. Будет ли подниматься тема "Северного Потока 2", Деммер не в курсе, однако она отметила, что Украина должна оставаться транзитной страной.

После переговоров  Меркель и Зеленский проведут пресс-конференцию.

Напомним, на следующей неделе Зеленский также посетит Францию, чтобы 17 июня встретится с президентом Эмманюэлем Макроном.

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