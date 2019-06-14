Тимошенко надеется, что Зеленский не будет спешить с рынком земли

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко надеется, что президент Владимир Зеленский разберется в ситуации и не допустит продажи сельскохозяйственной земли, пока в Украине не укрепится мелкое и среднее фермерство. Так в эфире канала NewsОne она прокомментировала заявления лидера президентской партии о намерении снять мораторий на продажу земли.

«Огромные монополии находятся в руках одного клана и при открытии рынка земли они просто присвоят ее. Если сейчас распродать землю, мы останемся без движущих составляющих экономики», - сказала она.

«Нам нужно полностью изменить политику в агрокомплексе. Демонополизировать большие пласты земли, которые присвоили несколько семей. Нам нужно открыть нормальное кредитование для наших аграриев и не под залог земли. Нам нужно фермерам отдать землю, кредитовать по процентам, как в мире, 2-3% годовых, а не 20%. Также надо запустить переработку агропродукции, что принесет сотни миллиардов евро от экспорта готовой продукции, а не сырья. Надо сделать все, чтобы украинская земля приносила прибыль и экологические продукты», - отметила лидер «Батькивщины».