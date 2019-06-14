Парубий предоставил КС список депутатов, подтверждающий наличие коалиции до выхода НФ

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный Суд список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный Фронт".

Об этом он заявил сегодня в эфире "ЭспрессоTV".

"Я передал, как председатель Верховной Рады Украины, в суд несколько важных документов: это документ численности двух фракций… Все заявления, которые поступали в Аппарат Верховной Рады о выходе из коалиции. Коалиция на момент своего создания насчитывала 302 народных депутата. Я передал все заявления, всех народных депутатов, которые написали заявления о выходе. И если количество этих заявлений отнять от цифры 302, тоже выходит более, чем 226, что подтверждает, что на момент выхода из коалиции "Народного фронта", коалиция существовала", - сказал Парубий.

Спикер отметил, что до выхода фракции НФ, коалиция состояла не только из фракций двух партий, но и из внефракционных депутатов Рады.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.

Зеленский считает главным аргументом для роспуска Рады низкое доверие граждан, юридическим основанием - отсутствие коалиции по причине выхода в 2016 году трех фракций. Команда президента настаивает, что в коалицию не входили внефракционные депутаты, поэтому уже 29 марта 2016 года в ней осталось меньше 226 человек.

Конституционный суд рассматривает представление 62 депутатов о неконституционности роспуска парламента. Зеленский лично принял участие в заседании КС - он выступил с короткой речью и покинул зал. Он выразил надежду, что суд примет решение, "за которое не будет стыдно". Перед судом выступил представитель президента и депутаты, КС завершил открытое обсуждение представления и перешел к закрытой части заседания. Ожидается, что решение будет объявлено не позже 29 июня.