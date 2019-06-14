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Избирательный фонд партии не может превышать 375,57 млн гривен, - ЦИК

Физические лица не могут жертвовать для кандидатов и партий больше 1,669 млн гривен.

Избирательный фонд партии не может превышать 375,57 млн гривен, - ЦИК

Политические партии и кандидаты в народные депутаты должны открыть счета избирательных фондов не позже, чем на 10 день со дня регистрации. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Размер избирательного фонда партии не может превышать 90 тыс. минимальных заработных плат, а фонд кандидата - 4 тыс. минимальных зарплат. Таким образом граничный размер избирательного фонда для партий составляет 375,57 млн гривен, для кандидатов - 16,692 млн грн.

В ЦИК также напомнили, что расходы на подготовку и проведение выборов народных депутатов осуществляются исключительно за счет средств государственного бюджета и средств избирательных фондов политических партий и кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах.

Добровольные взносы в избирательный фонд партии, кандидата в депутаты ограничиваются размером максимального взноса на поддержку партии в течение года, установленного законом - не более 400 минимальных зарплат, или 1,669 млн гривен.

Общий размер взноса в поддержку политической партии от юридического лица в течение года не может превышать 800 размеров минимальной заработной платы - 3,338 млн грн., внеочередные парламентские выборы должны состояться в Украине 21 июля.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

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