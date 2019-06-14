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СБУ поймала в Киеве бывшего главу "ЦИК ДНР" Лягина

Организатору "референдума" вменяют госизмену.

СБУ поймала в Киеве бывшего главу "ЦИК ДНР" Лягина
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Служба безопасности Украины задержала бывшего главу т.н. "Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

Пресс-служба Генпрокуратуры уточнила, что Лягина обнаружили на территории Киева.

Роман Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014, также объявлял Захарченко избранным главой "ДНР". С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР".

В апреле 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью". Тогда его обвинили в халатном отношении к исполнению обязанностей, систематическом нарушении трудовой дисциплины и деятельностьи, "выходящей за рамки возложенных на него функций, в том числе с целью личного обогащения".

Украина вменяет Лягину государственную измену (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).

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