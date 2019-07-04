МИД пригласил "на беседу" посла Венгрии из-за высказываний Сийярто в Канаде

Глава МИД Венгрии в очередной раз повторил свои слова о якобы "нарушении прав венгерской общины" из-за украинского "Закона об образовании".

Врио министра иностранных дел Егор Божок пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто в связи с заявлениями венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто в рамках международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Во время встречи Божок заявил, что был удивлен высказываниями Сийярто, которые не отвечают рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям между странами.

"Несмотря на все усилия украинской стороны, направленные на решение вопросов, которые бросают тень на дружественный характер отношений между нашими государствами, венгерская сторона продолжает публичную риторику, которая вызывает удивление", - говорится в сообщении.

Также Божок напомнил, что в мае этого года украинская сторона инициировала разработку алгоритма урегулирования вопросов в украинско-венгерских отношениях, но ответ до сих пор не получила. Он отметил, что Украина готова к конструктивному диалогу по решению вопросов украинско-венгерских отношений. Ответ на предложения украинской стороны пока не получен.

По его словам, украинская сторона выполнила рекомендации "Венецианской комиссии" и пошла навстречу венгерской стороне относительно имплементации закона "Об образовании".

По сообщениям СМИ, Сийярто в Канаде в очередной раз повторил свои слова о якобы "нарушении прав венгерской общины" из-за принятого в Украине "Закона об образовании".

Венгерско-украинские отношения в очередной раз обострились после того, как Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В Венгрии негативно отреагировали на принятие этого закона.

Как известно, Венгрия также недовольна принятым законом об образовании и обвинила Украину в несоблюдении прав меньшинств и объявила о блокаде европейских и евроатлантических стремлений Украины.