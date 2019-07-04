"Северный поток-2" превратит Европу в заложники России, - Яценюк

"Основной вызов для украинского энергетического сектора сегодня - "Северный поток-2". Не приемлю и категорически отрицаю подход некоторых европейских стран, которые дают возможность РФ воплотить антиукраинский и антиевропейский проект и построить "Северный поток-2", - заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто.
Яценюк подчеркнул, что в результате запуска "Северного потока-2" Украина будет лишена 2 млрд долларов доходов в год: "За десять лет - это 20 миллиардов долларов. Кто это компенсирует? Покажите мне правительство в ЕС, которое готово компенсировать такие потери для украинского бюджета?" - сказал Яценюк.
Этим проектом "Россия примет Европу в заложники", считает политик. Яценюк напомнил, что Украина тоже была заложником РФ в энергетике, однако он, находясь на посту премьер-министра, принял решение судиться против России в Стокгольмском арбитраже и выиграл тот суд.
"Я до сих пор очень оптимистичен. Но мы должны поддержать этот оптимизм мощными, смелыми и четкими действиями", - сказал Арсений Яценюк.
Он также отметил важность проведения взвешенной бюджетной политики в Украине: "Это - основание для любого макроэкономического успеха".
По банковскому сектору, он напомнил, что сейчас у государства - более 65% всего банковского сектора: "Это может быть ключевым двигателем внутренних инвестиций в Украине".
Яценюк отметил необходимость реализации реформы судопроизводства: "Мы провели широкие изменения в Конституцию, по которым Верховный Суд стал реально Верховным Судом страны. Но нам надо воплотить эту реформу - вместе с антикоррупционным судом, Верховным Судом и всей судебной системой государства".
Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что необходимо провести реформирование СБУ и других силовых структур и убрать дублирование их функций, в компетенции президента. Это, в частности, обеспечит прозрачность ведения бизнеса в Украине.