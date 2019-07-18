​В России возбудили дело против Коханивского

В России возбудили дело против лидеру "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в связи с событиями возле здания Российского центра науки и культуры в Киеве 18 февраля 2018 года.

Об этом говорится на сайте Следкома РФ.

В рамках расследования этих событий российские следствия получили "неопровержимые доказательства" против Коханивского - нашли видео, в котором они призывает принять участие в мероприятии возле здания российского центра.

Напомним, 18 февраля 2018 года представители "Движения ОУН" Николая Коханивского забросали камнями киевский офис Россотрудничества.

Днем ранее в Россотрудничестве устроили погром члены другой националистической группировки "С14".