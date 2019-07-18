​МИД о российских паспортах на Донбассе: Кремль демонстрирует намерения продолжать гибридную войну

Украина не будет признавать кремлевские указы о "паспортизации".

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.

"Действия российской стороны являются вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте. Симптоматично, что эту провокацию сделали в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации конфликта. Несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенные намерения продолжать гибридную войну против Украины", - говорится в сообщении.

В МИДе подчеркнули, что Украина не будет признавать кремлевские указы о "паспортизации".

"МИД категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия. На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством", - отмечается в сообщении.

"Ожидаем от наших международных партнеров непризнания этих русских документов и любых сделок, усиления индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру", - добавили в МИДе.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин расширил упрощенную выдачу российских паспортов на весь Донбасс.

24 апреля Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР". 1 мая он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

МИД Украины заявил, что российские паспорта, выдаваемые жителям ОРДЛО, будут недействительными и назвал указ Путина "ничтожным". При этом Украина намерена добиваться санкций против России за "паспортную агрессию".