Тимошенко призывает созвать внеочередную сессию ВР

И на ней пересмотреть медицинскую реформу, повысить пенсии и направить газ украинской добычи на нужды населения.

«Батькивщина» призвала президента обратиться в парламент с предложением провести внеочередную сессию. Она должна состояться сразу после выборов, 23 июля. Об этом Юлия Тимошенко заявила на брифинге возле Верховной Рады по итогам заседания фракции «Батькивщины».

Политик отметила, что в отличие от инициативы президента провести внеочередное заседание, проведение сессии по закону вполне возможно. Она добавила также, что фракция направит главе государства письмо с перечнем необходимых для принятия законопроектов, разработанных «Батькивщиной».

В частности, речь идет о направлении газа украинской добычи на потребности населения и бюджетной сферы, поможет снизить тарифы.

Второй вопрос - пересмотр медреформы, которая, по словам Тимошенко, сделала медпомощь недоступной для людей.

Третий безотлагательный законопроект - изменения в госбюджет, которые позволят поднять размер минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума - не менее 3094 грн.

«Мы съехались со всех регионов и готовы участвовать в сессии Верховной Рады, как только она будет созвана. Надо действовать!» - подытожила Юлия Тимошенко.