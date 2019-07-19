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Кто изберётся, чтоб не сесть, сядет первым

В том, что проклятый и несправедливый депутатский иммунитет будет отменён уже осенью, не сомневается сегодня практически никто и правильно делает, что не сомневается. Вот тут-то и придёт черёд тех, кто избрался только ради своей неприкосновенности. Ибо начнут именно с этих — с депутатов. Причём тех, чей пожизненный образ действия — тырить. Потому как гниющему с головы организму именно голову и следует отрубать в первую очередь. Заодно — освобождая места для более достойных, чем избранные воры.

Фото: facebook/Верховна Рада України

Естественно, после этих ожидаемых и несомненных резонансных посадок массово пройдут повторные выборы в округах, избравших депутатами вскоре посаженных. Денег в бюджетах на это, разумеется, нет. Задаю вопрос: будет ли, к примеру, Киев оплачивать выборы в другом городе, проходящие только из-за того, что там выбрали вора? Даже если вдруг он сам окажется из Киева?

Ответ: нет, не будет.

А уж Минфина дело всё это грамотно оформить — чтобы город, поставивший бандита другому региону, но сам у себя его не избравший, не пострадал, а чтоб финансово пострадали там, где этот подарок, этого коня (троянского) приняли и выбрали во власть.

Поставщик же столь ценных кадров останется в стороне, умывая руки. Для этого он и распихал таких по регионам — вдруг где кто поведётся.

Лично я смотрю на это взглядом экономиста. В наше время тратить деньги на такие забавы, как вынужденные перевыборы,— дикая роскошь. Умные повода для такого пустого МАРНОТРАТСТВА просто не дадут уже из чувства бережливости, а кого обидел — извините: я — как всегда, правду.

Александр Кирш Александр Кирш , Экономист, народный депутат Украины
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