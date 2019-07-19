"Квартал" хотел провести телемост с Ургантом в 2015 году

Шефир негативно относится к идеи телемоста между Украиной и Россией, который хотел провести канал соратника Медведчука

У "Студии Квартал 95" была идея в 2015 году провести телемост совместно с российским ведущим "Первого канала" Иваном Ургантом.

Об этом в интервью LB.ua рассказал первый помощник президента и совладелец "Квартала" Сергей Шефир.

"Да, было дело. Такая идея творческих людей. Мы знали, что это сработает в пользу. Тогда как раз звезд забрасывали яйцами, Зеленского преследовали", - рассказал Шефир.

Вместе с тем помощник Зеленского негативно относится к идеи телемоста между Украиной и Россией, который планировал запустить канал соратника Виктора Медведчука.

"Учитывая форму, в которой это было преподнесено, и время избирательной кампании, то мое отношение очень негативное. Все это чистый популизм в преддверии выборов. Да и такой телемост - нарушение законов, мы не имеем права смотреть этот русский канал", - отмети Шефир.

Напомним, украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году. После акций протеста телемост отменили.