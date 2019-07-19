Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару
Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
Российская телеведущая, которая незаконно посещала Крым, приехала в Киев
Российская телеведущая, которая незаконно посещала Крым, приехала в Киев
Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"
Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"
Скандальные нардепы, журналисты и адвокаты: кто баллотируется в Раду по мажоритарке от Центральной Украины
Скандальные нардепы, журналисты и адвокаты: кто баллотируется в Раду по мажоритарке от Центральной Украины
ГлавнаяПолитика

"Квартал" хотел провести телемост с Ургантом в 2015 году

Шефир негативно относится к идеи телемоста между Украиной и Россией, который хотел провести канал соратника Медведчука

"Квартал" хотел провести телемост с Ургантом в 2015 году
Фото: Макс Требухов

У "Студии Квартал 95" была идея в 2015 году провести телемост совместно с российским ведущим "Первого канала" Иваном Ургантом.

Об этом в интервью LB.ua рассказал первый помощник президента и совладелец "Квартала" Сергей Шефир.

"Да, было дело. Такая идея творческих людей. Мы знали, что это сработает в пользу. Тогда как раз звезд забрасывали яйцами, Зеленского преследовали", - рассказал Шефир.

Вместе с тем помощник Зеленского негативно относится к идеи телемоста между Украиной и Россией, который планировал запустить канал соратника Виктора Медведчука.

"Учитывая форму, в которой это было преподнесено, и время избирательной кампании, то мое отношение очень негативное. Все это чистый популизм в преддверии выборов. Да и такой телемост - нарушение законов, мы не имеем права смотреть этот русский канал", - отмети Шефир.

Напомним, украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году. После акций протеста телемост отменили.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также