Резолюция Европарламента по Украине - сигнал всему миру, - Порошенко

Принятая Европейским парламентом резолюция в поддержку Украины - это четкий сигнал всему миру, и в частности России, о том, что Украина остается в повестке дня ЕС. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил из Страсбурга в прямом эфире телеканала "Украина".

«Сегодня было создано мощное проукраинское лобби. Европейский парламент говорит на понятном для мира и, я надеюсь, понятным для россиян языке. Речь шла не просто о политзаключенных - в резолюции страна-агрессор названа страной-агрессором. Агрессия в нейтральных водах Черного моря и Керченского пролива названа актом агрессии. Четко заверена позиция относительно санкций: если Россия не будет имплементировать Минские соглашения - санкции должны быть усиленными. Это - решение 458 депутатов. Это рекордное большинство, которое поддержало украинскую резолюцию. Очень важно, что признана необходимость немедленно выполнить приказ трибунала, выданный по иску Украины в соответствии с директивами, подписанными мной, по немедленному и безусловному освобождению украинских моряков и передаче нам военных кораблей», - напомнил Петр Порошенко.

По его мнению, опыт дипломатических побед необходимо использовать и в дальнейшем, "чтобы не позволить разрушить международное единство, как это произошло в ПАСЕ несколько недель назад".

"Европейский Союз с нами, и Россия не может позволить себе долго игнорировать крупнейшее в мире объединение стран, мощное, сильное - такое как Европейский Союз. Мы сделали все для того, чтобы мировую солидарность в поддержке Украины сделать еще крепче. И надо сделать выводы для кого-то, кто провалил, к сожалению, ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, где была попытка России снять санкции - и, к сожалению, она привела там к снятию санкций. Мы не позволим это сделать здесь, в Евросоюзе», - отметил Петр Порошенко.