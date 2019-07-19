В Минобороны пояснили, что президент так "жестикулировал".

Президент Владимир Зеленский во время презентации мобильных жилищных модулей для военных резко оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

Пресс-секретарь Министра обороны Виктория Кушнир прокомментировала видео изданию Inforesist, назвав его "манипуляцией журналистов". "Информация не соответствует действительности. Он и Хомчак сделали шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем главы Офиса президента". - сказала она.

Кушнир добавила, что президент так "жестикулировал", а диалог был конструктивным в течение всей встречи".

Журналист Юрий Бутусов со слов самого Полторака тоже написал, что все было "корректно".

"Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло. С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Рябошапке и Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!" Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча якобы пошла по плану", - написал Бутусов в фейсбуке.

Руслан Рябошапка, который был рядом и который работает на Зеленского, утверждает, что толчка не было.

"Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошел. Мы говорили о срочном звонке и Президент попросил Степана Полторака подождать. И все", - сказал Рябошапка агентству "Украинские новости".

После инцидента Зеленский заслушал доклад Полторака и главы Генштаба Руслана Хомчака, во время которого президент уже хлопал Полторака по плечу.

Напомним, 10 июля Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка с официальной встречи. Между ними перешла перепалка, в конце которой президент пообещал позвонить главе СБУ Ивану Баканову по поводу "этого черта".

17 июля, во время посещения Николаева, Зеленский пообщался с главой облсовета Викторией Москаленко по поводу того, "кто из них малорос, а кто украинец".