Що потрібно знати, аби проголосувати без проблем і з користю?

Щоб у день волевиявлення запобігти можливим порушенням або ж мимоволі не потрапити у неприємну ситуацію, кожному виборцю бажано знати основні правила голосування та відповідальність за їх недотримання.

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Значна частина зловживань і ненавмисних порушень традиційно стосується головного виборчого документа — бюлетеня для голосування. Тож варто пам’ятати, що бюлетень у жодному разі не може бути виданий особі без паспорта (військового квитка) та отриманий не від члена виборчої комісії. Категорично забороняється передавати документ стороннім особам, виносити його за межі дільниці, а також умисно псувати. За такі дії можна поплатитися штрафом (1700-5100 гривень), а в окремих випадках потрапити на виправні роботи чи навіть отримати до 3-х років обмеження волі.

В цьому контексті варто окремо нагадати – під час голосування на прийдешніх парламентських виборах громадяни отримають два бюлетені, один зі списком політичних партій, інший – з переліком кандидатів від мажоритарного округу, де виборець зареєстрований і голосує. Якщо ж ви тимчасово змінили місце голосування, тобто реалізуватимете волевиявлення не за пропискою, то віддати голос за мажоритарника за межами округу не зможете.

Питанням, яке часто викликає неоднозначні трактування, є фото (відео) зйомка заповненого виборчого бюлетеня. У більшості випадків вам скажуть, що це заборонено, оскільки маємо справу з порушенням таємниці голосування. Згідно з Кримінальним кодексом України, за таке порушення виборцю загрожує до трьох років обмеження волі, як і для членів виборчої комісії та спостерігачів — позбавлення волі на такий же строк.

Але на практиці встановити зв’язок фотографування бюлетеня з порушенням таємниці голосування непросто. По суті, за сам факт фотозйомки відповідальність не передбачена, якщо ви не станете привселюдно демонструвати ці фотографії або якщо вас не запідозрять у торгівлі своїм голосом. Адже фотозвіти є одним зі свідчень контрольованого голосування і наслідком підкупу виборців. Тому якщо вас помітять за фото- чи відеофіксацією заповненого бюлетеня, вам все одно не оминути неприємної процедури пояснень правоохоронцям, додаткової перевірки фактів і намірів. Інакше кажучи, робити селфі з бюлетенем у кабінці для голосування не заборонено, однак винятково для особистого архіву, а не поширення в соцмережах чи публічної демонстрації в інших формах.

Якщо у вас немає бажання наступні п’ять-сім років провести у в’язниці, бережіть виборчі скриньки — за їх навмисне пошкодження передбачена кримінальна відповідальність.

За отримання обіцянки, пропозиції чи одержання вигоди, пов’язаної з реалізацією права голосу, на виборця (або того, хто пропонує вигоду) чекає відповідальність у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі до двох років. Важливо наголосити, що проблеми із законом мають не лише ті, хто намагається скуповувати голоси, а й ті, хто їх продає. Тож отримані кількасот гривень в обмін на голос за партію чи кандидата можуть спричинити вдесятеро більші витрати і тривалі негаразди для громадян.

Слід також зазначити, що під час голосування на виборчій дільниці не можуть постійно перебувати сторонні особи, які не належать до членів комісії, офіційних спостерігачів та довірених представників кандидатів. Відтак, якщо вам стане відомо про такі випадки, неодмінно зверніться до уповноважених осіб.

Загалом навіть при підозрах на будь-які незаконні дії потрібно звертатися до голови виборчої комісії на дільниці, спостерігачів і, звісно, до поліції. При цьому громадяни можуть виступити як у ролі свідка порушення, так і безпосередньо заявителя. Крім самого звернення до правоохоронців, бажано ще й зафіксувати інцидент, знявши його на відео чи зробивши фото. Це суттєво підвищить шанси на притягнення порушників до відповідальності.

Як наслідок, завдання кожного виборця — не лише прийти на дільницю і проголосувати, а й бути пильним та активним учасником виборчого процесу загалом. Адже чесні і прозорі вибори мають набагато більше шансів відбутися в умовах якнайширшої залученості пересічних громадян до контролю над голосуванням. Нарешті, саме від демократичності волевиявлення залежатиме суспільна легітимність результатів виборів. А в ситуації гострої політичної боротьби та близьких показників політичних сил і окремих кандидатів відсутність претензій до процедури голосування є важливим запобіжником від загострення поствиборчих суперечностей.