​Зеленский поручил создать единый веб-портал электронных услуг

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить создание единого веб-портала электронных услуг.

Об этом говорится в указе главы государства №558/2019 от 29 июля.

Президент поручил Кабмину в трехмесячный срок провести аудит работы национальных электронных информационных ресурсов. По его итогам будут унифицированы нормативные основы их работы с использованием единого уникального идентификатора физлица.

Также в течение этого срока предполагается активизация наполнения Единого государственного демографического реестра и создание единого реестра адресов улиц.

В течение 6 месяцев правительство должно верифицировать и согласовать наборы данных физлиц в разных реестрах, в первую очередь - в демографическом реестре, реестре актов гражданских состояний, реестре налогоплательщиков, электронной базе по вопросам образования, электронной системе здравоохранения и реестре избирателей.

"Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, большинство из которых функционируют абсолютно неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например в строительной или земельной сферах", - прокомментировал указ советник Зеленского Михаил Федоров.

После этого будет возможно создание единого веб-портала электронных услуг.

"Сейчас мы проводим исследование о коррупции в сфере административных услуг. Уже точно можно сказать, что это миллиарды гривен в год из карманов украинцев. Поэтому мы сформировали перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь ввести их предоставления в режиме онлайн. Каждый украинец сможет видеть наш план и ход реализации этих задач на специальном сайте", - сказал Федоров.

На едином веб-портале госуслуг должна быть в том числе предусмотрена возможность проведения опросов по инициативам и проектам в разных сферах жизни.

Кабмину поручается до конца года перевести в электронную форму услуг, связанных с рождением ребенка, регистрации его места проживания, регистрации налогоплательщика во время оформления паспорта гражданина Украины впервые, а в 2020-2021 - других приоритетных услуг.

Также указом начинается работа над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.