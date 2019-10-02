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Дело Мартыненко передали в антикоррупционный суд

Киевский апелляционный суд не согласился с решением Шевченковского райсуда.

Дело Мартыненко передали в антикоррупционный суд
Фото: Макс Требухов

Шевченковский районный суд Киева передал дело бывшего нардепа Николая Мартыненко, которое расследовалось Национальным антикоррупционным бюро, в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Как отмечается, Киевский апелляционный суд не согласился с Шевченковским райсудом, что вопрос о передаче дела Мартыненко должен решать Верховный суд.

Напомним, бывший депутат Рады Николай Мартыненко подозревается в организации двух схем по разворовыванию 6,4 млн евро в НАЭК "Энергоатом" и 17,2 млн долларов на ВостГОКе.

Мартыненко начали судить в октябре 2018 года, но в связи с созданием Высшего антикоррупционного суда обвинительный акт должен быть передан ему.

Ранее Шевченковский районный суд Киева обратился в Апелляционный суд, который должен был обратиться в Верховный суд, где должны были решить, передавать ли дело в Высший антикоррупционный суд.

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