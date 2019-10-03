The Washington Post: Трамп неоднократно использовал Пенса, чтобы давить на Зеленского

Президент США Дональд Трамп неоднократно использовал вице-президента Майкла Пенса с целью оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет The Washington Post.

Издание пишет, что Трамп дал указание Пенсу не ехать на инаугурацию Зеленского в мае, когда новый президент Украины искал признания и поддержки со стороны Вашингтона. Эта информация была в докладе осведомителя американской разведки.

Через месяц Трамп через Пенса предупредил Зеленского о возможной задержке в предоставлении помощи США, если со стороны Украины не будет "более агрессивных действий" в борьбе с коррупцией. "А к тому времени, после телефонного разговора, украинская власть уже должна была понимать, что меры по борьбе с коррупцией должны включать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера", - пишет издание.

При этом, в окружении Пенса настаивают, что он не знал о намерениях Трампа давить на Зеленского ради компромата на своего оппонента Байдена.

Также сообщается, что один из главных советников Пенса присутствовал во время телефонного разговора Трампа и Зеленского 25 июля. И Пенс, по словам чиновников, должен был получить доступ к расшифровке стенограммы в течение нескольких часов после звонка.

Близкие к Пенсу чиновники утверждают, что тот отправился в Варшаву на встречу с Зеленским 1 сентября, не прочитав, или не полностью ознакомившись со стенограммой. Именно там он заявил президенту Украины о том, что финансовая поддержка США может быть приостановлена из-за недостаточных усилий страны по борьбе с коррупцией.

Напомним, скандал вокруг телефонного разговора президентов Украины и США разгорелся после того, как информация о нем попала в СМИ. Его передал информатор, узнавший от источников в администрации США, что Трамп якобы пытался оказать давление на Зеленского, чтобы тот согласился проводить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Джо Байден считается наиболее вероятным соперником Трампа на президентских выборах 2020 года.

Конгрессмены-демократы сочли, что в данном случае Трамп использовал занимаемую должность не для защиты интересов страны, а в собственных политических интересах. Кроме того, демократы недовольны, что им не сразу передали данные об этом разговоре. В итоге в палате представителей США запустили процедуру импичмента.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, из которой следует, что Трамп действительно затрагивал тему расследования дела Байдена, однако при этом не пытался принудить Зеленского к каким бы то ни было действиям.

Позже Трамп заявил ,что готов обнародовать стенограмму своего первого телефонного разговора, а также всех разговоров вице-президента Пенса с Зеленским.