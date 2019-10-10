На посту президента Трамп потерял 119 позиций рейтинга Forbes

За последний год его рейтинг опустился на 16 строчек.

С начала своего президентства, лидер США Дональд Трамп потерял 119 позиций богатейших граждан США по версии журнала Forbes. За последний год его рейтинг опустился на 16 строчек, сейчас Трамп занимает 275-е место в новом списке. Об этом сообщает издание Forbes.

Состояние Трампа второй год остается неизменным и составляет около $3,1 млрд.

Die Welt уточняет, что бизнес президента, где указано его имя, терпит убытки. Например, застройщики не хотят называть объекты именем Трампа, а некоторые даже избавились от его имени в названии своих небоскребов.

По лицензированию недвижимости, бизнес Трампа около 80 миллионов — примерно вдвое меньше, чем год назад. Сувенирная продукция с надписью "Трамп" уже почти не продается. До своего президентства Трамп получал от них около 14 миллионов долларов в год.

Отмечается, что более серьезный анализ финансов Трампа возможен, если его налоговые декларации были публичными. Глава Белого дома старается держать эти документы в секрете, а это подогревает подозрения его критиков, что Трампу есть что скрывать или он обанкротился.

Лидеры рейтинга самых богатых людей США не изменились: на первой позиции - основатель Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $114 млрд. На втором месте - создатель Microsoft Бил Гейтс с $106 млрд, на третьнм - инвестор Уоррен Баффет, состояние которого составляет $80,8 млрд.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что согласится сотрудничать со следствием по импичменту в том случае, если демократы дадут права его представителям. Он пожаловался, что не может привлечь юристов и лишен прав слова в этом расследовании.