​Facebook отклонил запрос удалить рекламу предвыборной кампании Трампа, где он обвиняет Байдена в коррупции в Украине

Facebook отклонил просьбу кампании Джо Байдена удалить видеообзор предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, где ложно обвиняют Байдена в коррупции за его роль в политике Украины во время администрации Барака Обамы, когда он занимал должность вице-президента.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на полученное письмо из Facebook.

В письме отмечается, что данное решение «основано на фундаментальной вере Facebook в свободу слова, уважение к демократическому процессу и веру в то, что в зрелых демократиях со свободной прессой, политическая речь это, пожалуй, самая тщательно продуманная речь из всех существующих".

Видео, которое было опубликовано в ходе предвыборной кампании, обвиняет Байдена в использовании его власти на посту вице-президента для влияния на Украину в интересах своего сына Хантера.

Штаб Байдена назвал решение фейсбука «неприемлемым», а представитель Байдена Ти Джей Дакло заявил, что это видео распространяет объективно ложную информацию, и что «эти теории лжи и заговора угрожают подорвать честность наших выборов в Америке». Он также добавил, что для любой соцсети недопустимо сознательно допускать намеренно вводящий в заблуждение материал.

Кроме того, штаб Байдена направил письмо, адресованное гендиректору фейсбука Марку Цукербергу, исполнительному директору и директору по общественной политике в котором указано, что компания теперь «на виду» из-за распространения этой лжи.

Вице-президент Facebook Ник Клегг подтвердил, что компания не будет осуществлять факт-чекинг рекламы политических кандидатов. «Мы не должны вмешиваться, когда говорят политики», - сказал он.

CNN также отмечает, что за последние три месяца Трамп потратил а рекламу в Facebook примерно 5 миллионов долларов, в то время как Байден потратила чуть более 700 тысяч долларов.

Гендиректор Демократического национального комитета США Сима Нанда сказала изданию, что фейсбук позволяет Трампу «беспрепятственно вводить в заблуждение американский народ на их платформе».

Напомним, в США разразился громкий политический скандал в связи с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 25 июля. В ходе беседы Трамп пытался вынудить Киев начать расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года - Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.

24 сентября Пелоси объявила о подготовке процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого шага послужил именно скандал вокруг беседы двух президентов. Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвинила президента США в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением. Сам Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.

25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским. Стенограмма не является дословной, а была составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.