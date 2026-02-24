Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Зеленський: 80% території України не має систем ППО для захисту від балістики

Президент наголосив, що навіть якщо партнери не нададуть ці системи, потрібно знайти на них кошти.

Зеленський: 80% території України не має систем ППО для захисту від балістики
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що 80% території України не має захисту від балістики.

Про це він сказав в інтерв’ю Tagesschau.

Зеленський наголосив, що його заяви щодо ППО, зокрема під час Мюнхенської безпекової конференції, були не критикою партнерів, а "спробою підвищити обізнаність щодо ситуації".

"Я не збираюся говорити, де розташовані наші системи Patriot, але подивіться, на 80% нашої країни немає таких систем проти балістичних ракет", – сказав він.

Зеленський зазначив, що навіть якщо партнери не нададуть системи ППО, потрібно знайти на них кошти. Він додав, що особисто вів переговори з різними партнерами, зокрема Німеччиною, Норвегією, країнами Північної Європи та Канадою.

"Це дорогі системи, які коштують понад мільярд. Вони коштують від 1,5 до 2 мільярдів за систему. А одна ракета коштує від 2 до 3 мільйонів", – зазначив президент.

