Зеленський: 80% території України не має систем ППО для захисту від балістики

Президент Володимир Зеленський заявив, що 80% території України не має захисту від балістики.
Про це він сказав в інтерв’ю Tagesschau.
Зеленський наголосив, що його заяви щодо ППО, зокрема під час Мюнхенської безпекової конференції, були не критикою партнерів, а "спробою підвищити обізнаність щодо ситуації".
"Я не збираюся говорити, де розташовані наші системи Patriot, але подивіться, на 80% нашої країни немає таких систем проти балістичних ракет", – сказав він.
Зеленський зазначив, що навіть якщо партнери не нададуть системи ППО, потрібно знайти на них кошти. Він додав, що особисто вів переговори з різними партнерами, зокрема Німеччиною, Норвегією, країнами Північної Європи та Канадою.
"Це дорогі системи, які коштують понад мільярд. Вони коштують від 1,5 до 2 мільярдів за систему. А одна ракета коштує від 2 до 3 мільйонів", – зазначив президент.
- Раніше міністр оборони Михайло Федоров також закликав європейських партнерів об’єднати зусилля для розвитку засобів протидії балістичним ракетам, продовжити фінансування програми PURL, а також забезпечити швидке і гнучке використання фінансової підтримки ЄС.
- 17 лютого Зеленський розповів у відеозверненні, що наразі є необхідність розгортання масштабного виробництва ракет у Європі. Але попри багаторічні перемовини, питання отримання ліцензій від США на виробництво ракет для систем Patriot залишається невирішеним.