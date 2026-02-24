Зеленський: 80% території України не має систем ППО для захисту від балістики

Президент наголосив, що навіть якщо партнери не нададуть ці системи, потрібно знайти на них кошти.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 80% території України не має захисту від балістики.

Про це він сказав в інтерв’ю Tagesschau.

Зеленський наголосив, що його заяви щодо ППО, зокрема під час Мюнхенської безпекової конференції, були не критикою партнерів, а "спробою підвищити обізнаність щодо ситуації".

"Я не збираюся говорити, де розташовані наші системи Patriot, але подивіться, на 80% нашої країни немає таких систем проти балістичних ракет", – сказав він.

Зеленський зазначив, що навіть якщо партнери не нададуть системи ППО, потрібно знайти на них кошти. Він додав, що особисто вів переговори з різними партнерами, зокрема Німеччиною, Норвегією, країнами Північної Європи та Канадою.

"Це дорогі системи, які коштують понад мільярд. Вони коштують від 1,5 до 2 мільярдів за систему. А одна ракета коштує від 2 до 3 мільйонів", – зазначив президент.