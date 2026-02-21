«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Федоров: європейська оборонка має терміново наростити виробництво засобів протидії балістиці

Міністр оборони зазначив, що нинішні обсяги європейського виробництва залишаються критично низькими. Україна запропонувала започаткувати спільні проєкти.

Федоров: європейська оборонка має терміново наростити виробництво засобів протидії балістиці
Міністр оборони Михайло Федоров
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Михайло Федоров закликав європейських партнерів об’єднати зусилля для розвитку засобів протидії балістичним ракетам, продовжити фінансування програми PURL, а також забезпечити швидке і гнучке використання фінансової підтримки ЄС.

Під час відеоконференції із представниками групи E5 – Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії – Михайло Федоров обговорив пріоритети посилення протиракетної оборони. Про це повідомила пресслужюа Міноборони

У заході взяли участь Віцепрем’єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Міністр Збройних сил Франції Катрін Вотрен, Високий представник ЄС Кая Каллас та заступниця Генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська.

Михайло Федоров заявив, що європейська оборонна промисловість має терміново наростити виробничі спроможності у сфері засобів протидії балістичним ракетам, оскільки нинішні обсяги виробництва залишаються критично низькими.

Україна запропонувала започаткувати спільні проєкти з європейськими країнами для розробки та виробництва рішень проти балістики. Водночас очільник Міноборони додав, що Україна вже реалізує власні ініціативи у цій сфері.

Окремо Михайло Федоров наголосив на необхідності продовження фінансування програми PURL, яка наразі є ключовим механізмом отримання ракет PAC-3 для систем Patriot.

Міністр подякував партнерам за конкретні рішення, ухвалені під час засідання у форматі «Рамштайн». Окремо він висловив вдячність Борису Пісторіусу за ініціативу щодо додаткових постачань ракет PAC-3. Україна вже почала отримувати ракети в межах цих домовленостей.

«Швидка реалізація домовленостей протягом годин – це приклад того, як ми маємо працювати», – підкреслив Михайло Федоров.

﻿
