Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоПодії

На Кіровоградщині зіштовхнулись вантажівка та автобус, обидва водії загинули

Другий водій автобуса, який перебував у салоні, отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований.

На Кіровоградщині зіштовхнулись вантажівка та автобус, обидва водії загинули
На Кіровоградщині зіштовхнулись вантажівка та автобус, 21 лютого 2026
Фото: поліція

На Кіровоградщині сталася смертельна аварія на трасі Н-14 «Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв», повідомляє місцева поліція.

ДТП сталася 21 лютого на 34-му кілометрі дороги. За попередніми даними, водій автопоїзда Volvo FN із напівпричепом, який їхав у бік Кропивницького, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом Setra S 431D.

Унаслідок зіткнення загинули обидва водії — вантажівки та автобуса. Ще один водій автобуса, який перебував у салоні, отримав травми та був госпіталізований.

Після удару автопоїзд загорівся і повністю згорів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей. Обставини аварії з’ясовують.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies