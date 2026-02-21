На Кіровоградщині зіштовхнулись вантажівка та автобус, обидва водії загинули

Другий водій автобуса, який перебував у салоні, отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований.

На Кіровоградщині зіштовхнулись вантажівка та автобус, 21 лютого 2026

На Кіровоградщині сталася смертельна аварія на трасі Н-14 «Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв», повідомляє місцева поліція.

ДТП сталася 21 лютого на 34-му кілометрі дороги. За попередніми даними, водій автопоїзда Volvo FN із напівпричепом, який їхав у бік Кропивницького, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом Setra S 431D.

Унаслідок зіткнення загинули обидва водії — вантажівки та автобуса. Ще один водій автобуса, який перебував у салоні, отримав травми та був госпіталізований.

Після удару автопоїзд загорівся і повністю згорів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей. Обставини аварії з’ясовують.