Зеленскому очертили "красные линии"

Фото: Влад Мусиенко

Представители гражданского общества и общественных организаций очертили "красные линии" для президента Владимира Зеленского. Их нарушение, по мнению подписантов, неизбежно приведет к ухудшению внутриполитической ситуации, так и обстановки вокруг Украины.

Список "красных линий" опубликован на сайте Украинского кризисного медиа-центра, который стал первым подписантом.

Вопросы безопасности:

проведение референдума о формате переговоров с Россией или принципов мирного урегулирования;

сепаратные, без участия западных партнеров Украины, переговоры с руководством России, представителями оккупационных властей и их вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя;

выполнение в ущерб национальным интересам ультимативных требований государства-агрессора или достижение компромиссов с Кремлем ценой уступок за счет национального суверенитета, территориальной целостности и устройства и независимой внутренней и внешней политики Украины;

торможение реализации политики безопасности и оборонной политик, определенных в Стратегическом оборонном бюллетене Украины.

Внешняя политика:

промедление, саботаж или отказ от стратегического курса на членство в ЕС и НАТО, снижение уровня политического диалога и разрушение двусторонних институциональных механизмов сотрудничества по европейской и евроатлантической направлением;

действия, способствующие смягчению или отмене режима санкций против России;

ревизия действий, направленных на поддержку международной солидарности вокруг Украины, восстановление территориальности целостности, гарантий безопасности и защиты прав всех, кто испытывает притеснения в результате действий российского агрессора;

противодействие или препятствование деятельности украинской стороны в международных судебных инстанциях и арбитражах по привлечению России к международно-правовой ответственности за акты агрессии и причиненный вред Украине и ее гражданам.

Экономика:

преференции олигархам, в том числе возвращение национализированного Приватбанка Коломойскому или выплата ему компенсации и терпимость к монополии финансово-промышленных групп в энергетике;

политика, направленная против действующих договоренностей с МВФ и другими иностранными партнерами Украины;

масштабный передел собственности в интересах группы лиц;

давление на регуляторов (АМКУ, НКРЭКУ, Нацсовет по телевидению) и использование их в интересах политических сил или групп.

Идентичность:

пересмотр закона о языке;

пересмотр закона об образовании;

пересмотр закона о декоммунизации;

любые действия, направленные на подрыв или дискредитацию Православной церкви Украины или поддержку РПЦ в Украине.

СМИ и информационная политика:

использование СМИ для пропаганды новой власти;

возобновление работы российских социальных сетей и российских телеканалов в Украине;

попытки отмены независимости общественного вещания, включая преждевременную смену его наблюдательного совета или финансовое давление.

Функционирование государства:

отмена электронного декларирования и системы госзакупок Prozorro;

политически мотивированные преследования представителей предыдущей власти;

реабилитация/возврат в политику представителей режима бывшего президента Украины Виктора Януковича и людей, которые поддерживали "диктаторские законы" от 16 января 2014-го года;

коалиция партии "Слуга народа" с политиками, составлявших основу Партии регионов и Оппозиционного блока или другими партиями, занимающими позицию примирения с Россией путем капитуляции или уступок в государственном суверенитете и территориальной целостности Украины;

игнорирование диалога с гражданским обществом;

торможение ключевых реформ: административно-территориальной, медицинской, образовательной, банковской;

задержка или саботаж антикоррупционной и судебной реформ.

"Пересечение этих "красных линий" будет индикатором того, что Президент не хочет настоящих демократических преобразований, не хочет более честного и ответственного управления, хотя обещал это во время выборов", - говорится в обращении, которые подписали в том числе "Институт массовой информации", "Центр экономических стратегий", ОО "Детектор Медиа", ОО "Интерньюз-Украина", StopFake, ОО "CentreUA", "Стоп коррупции" и другие.