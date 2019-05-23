Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Петиция "За отставку Зеленского" на сайте президента набрала более 9 тыс. голосов в первые сутки
Петиция "За отставку Зеленского" на сайте президента набрала более 9 тыс. голосов в первые сутки
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Кремль и хаос
Кремль и хаос
ГлавнаяПолитика

Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке

Президент комиссии получил письмо с просьбой предоставить заключение по закону.

Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
Фото: unba.org.ua

Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос оценить украинский закон о языке.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Отмечается, что 22 мая президент Венецианской комиссии получил письмо с просьбой предоставить заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка".

Напомним, закон о языке предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

Верховная Рада 25 апреля приняла его во втором чтении и в целом. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля. 15 мая президент Петр Порошенко подписал закон.

20 мая Совет безопасности ООН отказался рассматривать украинский закон о языке по требованию России.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также