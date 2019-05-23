Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке

Президент комиссии получил письмо с просьбой предоставить заключение по закону.

Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос оценить украинский закон о языке.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Отмечается, что 22 мая президент Венецианской комиссии получил письмо с просьбой предоставить заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка".

The Council of Europe’s body of legal and constitutional experts, the “Venice Commission”, will prepare an opinion on the #Ukrainian #language #law by the end of the year. https://t.co/3QcQyc246Y. — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) May 23, 2019

Напомним, закон о языке предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

Верховная Рада 25 апреля приняла его во втором чтении и в целом. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля. 15 мая президент Петр Порошенко подписал закон.

20 мая Совет безопасности ООН отказался рассматривать украинский закон о языке по требованию России.