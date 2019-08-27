В нескольких населенных пунктах в Донецкой области временно приостановят подачу воды

Это связано с утечкой водоснабжения в Горловке.

В Торецке и прилегающих населённых пунктах (кроме Новгородского) в Донецкой области временно приостановят подачу воды до 16.00. Об этом сообщается на фейсбуке военно-гражданской администрации города Торецк.

Отмечается, что подача воды будет приостановлена из-за обнаружения утечки водоснабжения на территории временно не подконтрольной Украины Горловки.

«За предварительной информацией ремонтные работы продлятся с 9.00 до 16.00», - сказано в сообщении администрации Торецка.

Напомним, 19 августа около 80 тыс. абонентов коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского горсовета Луганской области остались без централизованного водоснабжения из-за долгов предприятия за электроэнергию в сумме 165 млн гривен.

Без водоснабжения оставались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанска.