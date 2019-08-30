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РФ намерена пригласить Зеленского на празднование 9 мая в Москве

По словам помощника Путина, приглашение уже приняло около 17 лидеров  разных стран.

РФ намерена пригласить Зеленского на празднование 9 мая в Москве
Фото: EPA/UPG

Россия намерена выслать приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому в участии в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 9 мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает "Интерфакс-Украина".

"Примерно 17 лидеров различных стран подтвердили официально своё участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая. Ожидается крупное международное событие, посвящённое столь важной для нас и всех остальных дате", - сказал Ушаков.

По его словам, своё участие в мероприятиях подтвердили лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Беларуси, Армении, Молдавии, Сербии. Он отметил, что многие страны СНГ положительно ответили на приглашение.

Вместе с тем, он сообщил, что президент США Дональд Трамп не входит в число зарубежных лидеров, подтвердивших свое участие. "Американцы пока не ответили", - отметил помощник Путина.

"Президенту Украины будет направляться", - добавил помощник президента.

Напомним, министр культуры Эстонии Тынис Лукас отказался от предложения своего российского коллеги Владимира Мединского посетить запланированный на середину ноября Международный культурный форум в Санкт-Петербурге, сославшись на занятость.

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