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Данилюк прибыл с рабочим визитом в Польшу

Он уже встретился с главой польского Бюро нацбезопасности Павлом Солохом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк начал рабочий визит в Польше и встретился с главой польского Бюро нацбезопасности Павлом Солохом. Об этом сообщается в твиттере СНБО.

Про визит Данилюка сообщил и посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Фото: Andrii Deshchytsia

"Визит в Варшаву секретаря СНБО Украины Александра Данилюка начался с дружественной и продуктивной встречи с руководителем Бюро нацбезопасности Польши (BBN) Павлом Солохом", - написал дипломат в своем твиттере.

Фото: Andrii Deshchytsia

Напомним, 27 августа у Данилюка состоялась встреча с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Стороны обсудили активизацию отношений Украины и Соединенных Штатов в сфере безопасности. Также Данилюк поблагодарил Болтона и американских партнеров за поддержку деятельности команды президента Владимира Зеленского.

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