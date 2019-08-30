Зеленский 2 сентября встретится с новыми министрами

Это будет первая встреча президента со всеми министрами.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, намерен впервые встретиться со всеми новоназначенными министрами. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министра образования Анну Новосад.

"В понедельник будет первая встреча президента со всеми новоназначенными министрами и главами других ведомств", - сообщила Новосад в ходе своего официального представления в министерстве.

Напомним, вчера, 29 августа Верховная Рада утвердила состав правительства премьер-министра Алексея Гончарука.