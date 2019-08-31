В Сирии задержали палача ИГИЛ, обезглавившего более 100 жителей Ракки

Если его передадут властям Ирака, ему может грозить смертная казнь.

В Сирии задержали уроженца Бельгии Ануар Хаддуши, более известного как "Палач из Ракки". Об этом сообщила бельгийская газета De Morgen в пятницу, 30 августа, передает DW.

“35-летний Хаддуши - один из самых известных боевиков "Исламского государства", его подозревают в убийстве более 100 жителей Ракки”, - говорится в сообщении.

Хаддуши вместе с женой с 2009 года проживал в Великобритании, в 2014 году пара присоединилась к террористам ИГИЛ.

После отъезда в Сирию он продолжал получать на свой банковский счет пособие на жилье в Бирмингеме, пишет газета.

Есть предположения, что эти деньги могли пойти на финансирование терактов в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах. Средства со счета Хаддуши получил один из экстремистов, приговоренный к тюремному сроку за подготовку терактов.

Сообщается, что Хаддуши с женой находятся в руках "Демократических сил Сирии". Если его передадут властям Ирака, ему может грозить смертная казнь.

Напомним, с 2014 года до апреля 2017 Ракка была сирийской "столицей" ИГИЛ. "Демократические силы Сирии" начали операцию по освобождению Ракки от боевиков "Исламского государства" в 2016, в октябре 2017 город объявили полностью освобожденным от террористов.