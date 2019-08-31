МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном норм обогащения урана

Иран обогатил уран до уровня в 4,5 процента, при допустимих - 3,67 процента.

Иран существенно превысил ограничения Совместного всеобъемлющего плана действий по уровню обогащения урана. Об этом говорится в новом отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Немецкая волна.

"В распоряжении Исламской Республики находится 241,6 кг слабо обогащенного урана. Это соответствует примерно 357 кг гексафторида урана, в то время как соглашение предусматривает 300 кг в качестве верхнего порога запасов бинарного соединения", - говорится в отчете.

Кроме того, Иран обогатил уран до уровня в 4,5 процента, говорится в отчете экспертов. Тем самым специалисты МАГАТЭ подтвердили информацию иранских агентств. Ранее официальный Тегеран сообщил, что в начале сентября планирует повысить уровень обогащения до 20 процентов.

Соглашение запрещает обогащать уран выше уровня в 3,67 процента

Напомним, в начале июля представитель иранского правительства Али Рабей заявил, что страна будет обогащать уран в зависимости от своих потребностей. Тем самым Исламская Республика снимает с себя обязательство по Венскому ядерному соглашению 2015 года, которое предусматривает запрет на обогащение урана до уровня более 3,67 процента.

Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.

Остальные пять участников соглашения придерживаются его, подчеркнула 30 августа глава европейской дипломатии Федерика Могерини.