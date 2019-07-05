Парубий опасается большого количества пророссийских сил в новой Раде

А молодые неопытные политики, сами не зная того, могут на этот сценарий согласиться.

Глава ВР Андрей Парубий высказал свои опасения насчет того, что в новом составе парламента может быть много пророссийских сил, которые будут поддерживать соответствующие сценарии. Об этом Парубий рассказал на пресс-конференции 5 июля, передает "Интерфакс-Украина".

"Самым большим моим страхом является то, что явно будет большое представительство сил, которые, не скрывая, разделяют пророссийские ценности и настроения. Когда сегодня я вижу, как партия Медведчука имеет второе место в избирательной социологии, я вижу в этом большую опасность", - заявил спикер ВР.

Он уверен, что пророссийски настроенные силы могут уничтожить и закон о языке, о декоммунизации и делать все возможное, чтобы нивелировать те законы, которые были этой Верховной Радой. При этом, депутаты без опыта, которые будут избраны в парламент нового созыва, не смогут противостоять "очень организованной, дисциплинированной и профессиональной пятой колонне".

Парубий переживает, что из-за пророссийских политсил может быть предложен сценарий президента РФ о предоставлении так называемой автономии ДНР и ЛНР, не выводя оттуда российских войск, но с правом вето на внешнеполитическую деятельность. Из-за неопытности часть молодых политиков может согласиться на этот сценарий под лозунгами, мол, главное, чтобы не стреляли.

Парубий напомнил, что "ключевое задание Путина – остановить движение Украины в ЕС и НАТО".

Напомним, сегодня, 5 июля спикер ВР Андрей Парубий повторно потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте. Он очередной раз подчеркнул, что согласно ст. 94 Конституции Украины у президента есть 15 дней, чтобы подписать или вернуть закон со своими предложениями в Раду. 15-дневный срок закончился еще 27 июня.