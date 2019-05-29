НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
Виктор Павлик хочет баллотироваться в парламент
Виктор Павлик хочет баллотироваться в парламент
ВОЗ признала "выгорание" болезнью
ВОЗ признала "выгорание" болезнью
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Партия Саакашвили собирается идти на выборы, - Сакварелидзе

"Участие в выборах - это наш долг перед избирателями".

Партия Саакашвили собирается идти на выборы, - Сакварелидзе
Давид Сакварелидзе
Фото: LB.ua

Партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил" собирается идти на внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля.

Об этом рассказал в интервью изданию "Апостроф" один из лидеров партии и бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.

"Да, мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим реализовать. Участие в выборах - это наш долг перед избирателями", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли партия проведение досрочных парламентских выборов, Сакварелидзе сказал: "Мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского, потому что та Верховная Рада уже четыре года нелегитимна".

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили. Политик намерен вернуться в Украину сегодня, 29 мая.

Ранее Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций в Украине. Кроме того, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Саакашвили не сможет попасть в партийный список партии на досрочных выборах по причине длительного отсутствия в Украине. Он должен был бы прожить на территории страны пять лет.

"Рух новых сил" был создан как общественное движение в ноябре 2016 года. Летом 2-17-го Минюст зарегистрировал "РНС" как партию. На первом же митинге "Руха" Саакашвили потребовал проведения досрочных выборов в Раду по новому избирательному законодательству, с новым составом Центральной избирательной комиссии и с отменой депутатского иммунитета.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также