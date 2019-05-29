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Первым зарубежным визитом Зеленского станет поездка в Брюссель

Президент проведет переговоры с лидерами ЕС и НАТО 4-5 июня.

Первым зарубежным визитом Зеленского станет поездка в Брюссель
Фото: EPA/UPG

Первым зарубежным визитом президента Владимира Зеленского станет поездка в Брюссель, где он планирует встретиться с руководителями Евросоюза и НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

У Зеленского запланированы встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент собирается рассказать партнерам в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудить с ними пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяться мнениями относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Визит состоится 4-5 июня.

Напомним, что в начале февраля Верховная Рада внесла изменения в Конституцию страны, дополнив преамбулу основного закона словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.

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