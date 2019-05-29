Труба рассказал о ротации в ГБР: кадровое обновление - это обычный процесс

Руководитель Госбюро расследований Роман Труба рассказал о кадровых решениях в ведомстве.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Государственные органы не должны быть законсервированными, а кадровое обновление - это обычный процесс", - отметил Труба.

Он пояснил, что согласно законодательству, трое руководителей подразделений центрального аппарата и руководитель одного из территориальных управлений оставляют работу в ГБР по окончании испытательного срока.

"Это не кризис, не скандал, а обычная ротация в новом правоохранительном органе, который меняется, учитывает ошибки, оттачивает свой профессионализм, набирает силу. Испытательный срок - это нормальная практика как в госорганах, так и в частных компаниях. Никто не приходит в ГБР работать пожизненно: с кем мы продолжаем работать, с кем прощаемся и желаем дальнейших успехов", - заявил Труба.

Он заверил, что на работу бюро эти кадровые решения не повлияют.

"За полгода у нас больше 11 000 производств, из которых 1191 направлены в суд с обвинительными актами. Есть уже 122 обвинительных приговоров. Это - общий результат всех работников ГБР: вместе работаем и дальше", - сказал Труба.

Он также отметил, что, кроме кадровой политики, сейчас есть вопросы, которые также требуют внимания. Среди них - блокирование выборов нового состава Совета общественного контроля при ГБР.

Напомним, сегодня, 29 мая Труба уволил четырех руководителей ведомства.

Прошлым летом внешняя конкурсная комиссия при ГБР выбрала 27 кандидатов на руководящие должности. За день до этого в СМИ был опубликован список будущих победителей: депутат Сергей Лещенко написал, что должности между собой "раздерибанили" министр внутренних дел Арсен Аваков, депутат Сергей Кивалов, первый заместитель СБУ Павел Демчина и бизнесмен, "серый кардинал" партии "Свобода" Игорь Кривецкий.

После этого Труба отказался утвердить победителей сославшись на то, что внешняя конкурсная комиссия уничтожила результаты их тестирования на полиграфе. По мнению Трубы, это нарушило регламент, утвержденный Кабмином. Он также сообщил, что некоторые кандидаты являются фигурантами уголовных расследований. Тем не менее, внешняя комиссия повторно подала на утверждение те же 27 кандидатур. 2 ноября Труба инициировал новый конкурс, но комиссия снова отказала.