Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об импичменте.

Об этом сообщил журналистам в среду представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

"Президент Владимир Зеленский, как и обещал во время предвыборной компании, сегодня подал в Верховную Раду проект закона Украины об особой процедуре устранения президента с поста (импичменте)", - рассказал он.

Стефанчук сказал, что сегодня вопрос импичмента регламентируется регламентом Верховной Рады, но на Банковой считают, что должен быть отдельный закон. "Это отдельная процедура, и мы не можем спрятать ее в регламент Верховной Рады, потому что процедура импичмента выходит за рамки деятельности Верховной Рады. Она включает в себя деятельность Конституционного Суда, Верховного Суда и т.д. Почему она не может быть в ТСК? Потому что ТСК - это только часть процедуры импичмента и она не включает в себя другие составляющие", - сказал он.

Стефанчук напомнил о наличии в Верховной Раде законопроекта №7203 об отмене депутатской неприкосновенности. "Было бы честно, если бы вместе мы эти два проекта провели", - сказал Стефанчук.

"Мяч на стороне Верховной Рады", - добавил он.

По его словам, на Банковой также готовят законопроекты об ответственности за неперсональное голосование, депутатские прогулы, голосование при наличии конфликта интересов.

Напомним, импичмент президента предусмотрен украинской Конституцией, но закона об импичменте нет. Согласно действующей Конституции, президент может быть смещен с поста парламентом в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.