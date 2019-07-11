В интересах Польши и Евросоюза, чтобы Украина сохранила перспективу членства в ЕС и НАТО, - экс-посол

Украина для Польши - важнейший сосед и весомый союзник, в том числе на восточной границе Евросоюза. И без Украины создать европейскую систему безопасности не получится. Такое мнение во время выступления в рамках Летней вышеградской школы в Польше высказал экс-посол Польши в Украине Ян Пекло, сообщает "Польское радио".

Кроме того, он отметил, что украинцы боролись на Майдане за высшие ценность - за свободу. "Я не верю в то, что сейчас их ровесники из Берлина или Парижа могут в трудной ситуации выйти на баррикады и бороться за свободу. Они заинтересован в первую очередь в том, чтобы иметь хорошую заработную плату, поменять машину, получить хороший кредит на квартиру. Так для них сейчас выглядят "европейские ценности"", - отметил Пекло.

Он считает, что в интересах Польши с всего Европейского союза, чтобы Украина сохранила перспективу членства в ЕС и НАТО.

«Россия пытается подавить Украину и создать такую ситуацию, чтобы Запад прекратил серьезно воспринимать ее, чтобы Украина осталась в сфере влияния кремлевской власти. Украине удалось еще кое-что необычное. На самом деле, в последний момент президент Петр Порошенко помог создать Православную церковь Украины, которая стала легальной, перестала быть канонической Церковью, которая была в Украине во власти Московского патриархата. Это меняет всю геополитику, также культурную и религиозную. На самом деле, если Украину отдадут России, мы получим гниющую черную дыру в Европе, что может закончиться новой проблемой, новым вооруженным конфликтом. Поэтому, не только в интересах Польши, но и всей Европы, чтобы Украина сохранила перспективу членства в Европейском Союзе и чтобы Украина получила также План действий по членству в НАТО», - резюмировал Ян Пекло.