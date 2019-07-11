Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что считает ненужными таких министров, как Андрей Рева, Владимир Омелян и Ульяна Супрун.

"Зачем нужны министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в личном фейсбуке и рожают детей в Америке, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек", - заявил Зеленский в своем обращении по поводу люстрации, подразумевая Реву, Омеляна и Супрун.

Также Зеленский намекнул на алкоголизм некоторых прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень".

Досталось и предшественнику Зеленского Петру Порошенко: "Зачем нужен министр экономики времен Януковича, который называет граждан ублюдками, выбывает из рук телефоны и обещает дать им всем по морде".

Напомним, что Зеленский предложил люстрировать всех топ-чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, включая Президента, депутатов Верховной Рады, членов Кабинета Министров, Генерального прокурора, глав Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Фискальной и Таможенной служб.

Под люстрацию в таком случае попадают и некоторые члены команды самого Зеленского, включая секретаря СНБО Александра Данилюка и главу набсовета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.