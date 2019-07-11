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Досрочный парламент
Досрочный парламент
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Яценюк: принятие Избирательного кодекса - очередной шаг к институциональному укреплению Украины

"Честность и демократичность избирательного процесса делает Украину сильнее".

Яценюк: принятие Избирательного кодекса - очередной шаг к институциональному укреплению Украины
Арсений Яценюк
Фото: nfront.org.ua

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк приветствовал принятие Верховной Радой Избирательного кодекса и считает это  "очередным шагом к институциональному укреплению Украины".

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Сделан очередной шаг к институциональному укреплению Украины. Открытым спискам быть. Честность и демократичность избирательного процесса делает Украину сильнее", - подчеркнул Яценюк.

Он также отметил, что это голосование в парламенте было сложным.

"Парламент, отправленный на досрочные выборы, испытывает недостаток голосов. Но тем более ценным является то, что даже при таких обстоятельствах Избирательный кодекс принят", - подчеркнул лидер "НФ".

Яценюк также выразил благодарность своей фракции "за плодотворную работу над кодексом и за результативное голосование".

Напомним, сегодня Рада приняла Избирательный кодекс. До этого парламент несколько недель рассматривал более 4 тыс. правок, поданных ко второму чтению, но это не имело никакого значения, потому что перед финальным голосованием депутаты пакетом с 17-й попытки поддержали свыше 1300 поправок, которые предложила рабочая группа, занимавшаяся вычиткой документа. Их перечень оказался настолько большим, что его даже не зачитали полностью во время заседания.

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